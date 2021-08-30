Пекин, 30 августа, 2021, 04:25 — ИА Регнум. По данным министерства водных ресурсов, инвестиции Китая в объекты водного хозяйства достигли 113,1 млрд юаней (около $17,44 млрд) за первые семь месяцев этого года, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водный сад

В период с января по июль началось строительство по более 10 000 проектов по охране водных ресурсов, что составляет 87,4% от годового плана. Замминистра водных ресурсов страны Вэй Шаньчжун заявил, что был достигнут прогресс в реализации годового инвестиционного плана, несмотря на последствия эпидемии и наводнений.

Он призвал местные органы управления водными ресурсами ускорить реализацию инвестиционного плана, особенно проектов по предотвращению наводнений и ликвидации последствий засухи, обеспечить безопасность и эффективность средств, а также координировать усилия по борьбе с эпидемиями и охране водных ресурсов.