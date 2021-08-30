Пекин, 30 августа, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Сектор логистики Китая сохранил темпы восстановления и показал лучшие показатели за первые семь месяцев 2021 года по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году, говорится в отраслевом отчете, передает 29 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно отчету Китайской федерации логистики и закупок, стоимость социальной логистики в стране за этот период достигла 179,2 трлн юаней ($27,7 трлн), что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчете отмечается, что средние темпы роста за период с января по июль в 2020 и 2021 годах составили 7,1%. Согласно отчету, совокупный доход сектора логистики за последние семь месяцев достиг 6,8 трлн юаней, что на 20,8% в годовом исчислении.