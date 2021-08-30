Пекин, 30 августа, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Ведущий китайский страховщик People's Insurance Company (Group) of China Limited (PICC) зафиксировал увеличение выручки и чистой прибыли в первом полугодии, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Jonathan Kos-Read Китай

Выручка страховщика от бизнеса достигла 344,1 млрд юаней (около $53,05 млрд) за первые шесть месяцев, увеличившись на 2,2% в годовом исчислении. Его чистая прибыль, причитающаяся акционерам материнской компании, составила 16,9 млрд юаней, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В период с января по июнь PICC предоставил 2 трлн юаней в качестве страхования от рисков для сельского хозяйства и 270 млрд юаней для технологических компаний.