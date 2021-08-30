Пекин, 30 августа, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Объем грузоперевозок в портах Китая в июле продемонстрировал стабильный рост, поскольку внешняя торговля страны продолжала активно расширяться, показали данные Министерства транспорта КНР, передает 29 августа агентство Синьхуа.

Погрузка контейнеров в порту

В прошлом месяце порты Китая обработали 1,27 млрд тонн грузов, что на 11,3% больше, чем за тот же период прошлого года, по данным министерства. Пропускная способность оборота контейнеров в портах страны в июле выросла на 12,4% в годовом исчислении и составила 23,71 млн единиц двадцатифутовых эквивалентов (TEU).

Согласно данным, с января по июль грузооборот в портах Китая составил 8,91 млрд тонн, в то время как объем контейнерных перевозок достиг 161,89 миллиона TEU.