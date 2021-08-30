Пекин, 30 августа, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), крупнейший коммерческий кредитор Китая, сообщил об увеличении чистой прибыли на 9,8% в первом полугодии, сообщает агентство Синьхуа.

Handelsblatt.com Банк ICBC

Чистая прибыль компании составила 164,5 млрд юаней ($25,36 млрд) за первые шесть месяцев года, согласно финансовому отчету, поданному на Шанхайскую фондовую биржу. Выручка от бизнеса выросла на 6% в годовом исчислении до 426,4 млрд юаней.

В конце июня коэффициент неработающих кредитов составлял 1,54%, что на 0,04 процентных пункта меньше, чем в конце 2020 года. Коэффициент покрытия резервами составил 191,97%, что на 11,29 процентных пункта выше, чем в конце 2020 года. Цена акций ICBC в Шанхае выросла на 0,43% до 4,64 юаня по данным за 28 августа.