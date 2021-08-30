Владивосток, 30 августа, 2021, 04:26 — ИА Регнум. В Приморье приедет уникальный современный передвижной музей военной истории «Поезд Победы». Он будет работать во Владивостоке с 1 по 6 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители во время посещения выставки «Поезд Победы»

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«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен военной истории родной страны. Здесь есть все — мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.

Задействовано более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 140 различных мультимедийных поверхностей, которые воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки. Экскурсию проводит девушка Лидия, в годы войны работавшая машинистом паровоза. Ее озвучивает известная российская актриса Екатерина Гусева. Посетители услышат её голос в наушниках аудиогида.

Лидия делится своими воспоминаниями о довоенной весне 1941 года, ужасах войны, победном мае 1945 года. У зрителей создается ощущение того, что они едут в военном поезде, а за окнами вагонов идут бои. Прототипом главной героини стала Елена Чухнюк — машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, поэтому авторы выставки уделили особое внимание научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли неоценимый вклад в Победу и развитие мировой науки в целом.

В 1941—1945 годах было подано свыше 24 тыс. заявок на изобретения и выдано 7 тыс. авторских свидетельств и патентов.

Своё путешествие передвижной музей начал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве. Владивосток станет 68-м городом, а Приморье — 45-м регионом в маршруте на карте движения «Поезда Победы». Уникальную экспозицию посетили уже более 190 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ с 22 августа начал работу передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны».