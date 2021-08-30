Пекин, 30 августа, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Один из крупнейших страховщиков Китая China Life Insurance Co. в первом полугодии получил 40,98 млрд юаней ($6,32 млрд) чистой прибыли, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Премиальный доход страховщика в первом полугодии составил 442,3 млрд юаней, увеличившись на 3,5% в годовом исчислении. Его общие активы достигли 4,65 трлн юаней в конце июня, что на 9,4% больше, чем в конце 2020 года.

Общая доходность инвестиций составила 5,69%, что на 35 базисных пунктов больше, чем за аналогичный период 2020 года.