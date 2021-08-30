Пекин, 30 августа, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Согласно данным Министерства коммерции КНР, в последние годы Китай добился значительного прогресса в создании демонстрационных баз электронной коммерции, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия В цифровом мире

К концу 2020 года в стране было создано 127 таких баз, в которых размещалось в общей сложности 73 500 компаний электронной коммерции. Количество компаний увеличилось на 12,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщило министерство.

По данным министерства, общий объем транзакций электронной коммерции на этих базах достиг 6,37 трлн юаней (около $982 млрд) в прошлом году, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подчеркивая роль демонстрационных баз в создании рабочих мест и сокращении бедности, министерство заявило, что к концу 2020 года на этих базах работало более 1,51 млн человек, из которых 97 600 были трудовыми мигрантами. Более 90% этих баз посвятили себя борьбе с нищетой с помощью электронной торговли.