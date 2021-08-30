Пекин, 30 августа, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Активы, находящиеся под управлением фондов публичного размещения акций в Китае, выросли до 23,54 трлн юаней ($3,62 трлн) к концу июля, показали данные Ассоциации по управлению активами Китая (AMAC), передает агентство Синьхуа.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Китай

По данным AMAC, отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором ценных бумаг, на конец июля в Китае насчитывалось 137 компаний по управлению активами, в том числе 44 совместных предприятия и 92 китайских компании.

По данным AMAC, в конце июля 12 компаний по ценным бумагам или дочерних компаний по управлению активами в рамках компаний по ценным бумагам и две компании по управлению страховыми активами имели квалификацию для управления фондами публичного размещения акций.