Объем фонда публичного размещения акций Китая превысил $3,62 трлн
Пекин, 30 августа, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Активы, находящиеся под управлением фондов публичного размещения акций в Китае, выросли до 23,54 трлн юаней ($3,62 трлн) к концу июля, показали данные Ассоциации по управлению активами Китая (AMAC), передает агентство Синьхуа.
По данным AMAC, отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором ценных бумаг, на конец июля в Китае насчитывалось 137 компаний по управлению активами, в том числе 44 совместных предприятия и 92 китайских компании.
По данным AMAC, в конце июля 12 компаний по ценным бумагам или дочерних компаний по управлению активами в рамках компаний по ценным бумагам и две компании по управлению страховыми активами имели квалификацию для управления фондами публичного размещения акций.