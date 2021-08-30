Пекин, 30 августа, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, число субъектов рынка в Китае достигло 145 млн в результате усилий правительства по оптимизации процесса открытия бизнеса, сообщает агентство Синьхуа.

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В первой половине года было создано в общей сложности 13,95 млн новых субъектов рынка, что соответствует темпам расширения рыночной активности до эпидемии COVID-19, по заявил заместитель главы Государственной администрации рыночного регулирования КНР Сюн Маопин.

Данные показали, что в период с января по июнь текущего года было добавлено около 9,46 млн индивидуальных предприятий, что на 28,1% больше в годовом исчислении, что помогло стабилизировать рынок труда.

Китай стремится усилить политическую поддержку, направленную на стимулирование жизнеспособности субъектов рынка, чтобы обеспечить их выживание и процветание, добавил Сюн.