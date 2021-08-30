Пекин, 30 августа, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая возобновил 29 августа синее предупреждение о грозах во многих регионах страны, призывая к мерам предосторожности, сообщает агентство Синьхуа.

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С утра 29 августа до утра 30 августа ливни ожидаются в некоторых районах провинций Сычуань, Чунцин, Шэньси, Хубэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу и Аньхой. В некоторых районах провинции Шаньдун выпадет до 120 мм осадков. В ряде из этих районов, вероятно, выпадет более 50 мм осадков в час.

Центр посоветовал местным властям принять соответствующие меры для подготовки к ливням и напомнил водителям о возможном переувлажнении дорог.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания угрозы.