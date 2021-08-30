Кемерово, 30 августа, 2021, 03:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области за прошедшие выходные дни было выявлено 354 новых случая заражения коронавирусом: 178 случаев — 28 августа и 176 случаев — 29 августа. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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За это же время 366 человек выздоровели и десять пациентов скончались.

Всего в регионе выявлен 51 521 случай заражения коронавирусной инфекцией, 48 695 человек выздоровели, 1128 пациентов скончались.

По данным на 29 августа, медицинскую помощь получают 1698 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 908 человек.