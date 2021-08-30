Вашингтон, 30 августа, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Перенос даты встречи президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне подтвердила администрация Белого дома. Об этом свидетельствует опубликованный 30 августа график работы американского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В документе указано, что президент США Байден примет президента Украины в Белом доме 1 сентября. Отмечается, что предстоящий визит украинского президента в Вашингтон станет подтверждением поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилий украинского лидера в реализации программы реформ и в борьбе с коррупцией.

Также уточняется, что встреча лидеров США и Украины подтвердит обоюдное стремление к тесному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встречу президентов США и Украины перенесли уже второй раз. Изначально визит Зеленского в Вашингтон был запланирован на 30 августа, затем он был перенесён сначала на 31 августа, а позднее на 1 сентября.