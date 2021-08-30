Кемерово, 30 августа, 2021, 03:45 — ИА Регнум. В четырёх районах Кемеровской области сегодня, 30 августа, ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). Речь идёт о Новокузнецком, Беловском, Ленинск-Кузнецком и Междуреченском районах, сообщает региональной гидрометцентр.

Pixabay.com Гроза

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По региону прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, северный ветер 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днём составит +23…+28 °C, местами +17…+22 °C.

В городе Кемерово сегодня, 30 августа, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы, северный ветер 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днём — +24…+26 °C.