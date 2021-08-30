Владивосток, 30 августа, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Необычный пиар-ход накануне сентябрьских выборов использовали два дальневосточных губернатора — практически одновременно они появились в детских книгах, которые будут распространяться в школах их регионов.

Narfu.ru Учебник «Арктическая азбука»

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Так, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попал в хрестоматию по дальневосточной литературе для первого класса, которая называется «Лукошко».

Его коллега — глава Приморья Олег Кожемяко — пошёл дальше и технологически обошёл Дегтярева. В вводном слове к детской книге Владимира Арсеньева «Встречи в тайге», Кожемяко появляется не только реально на странице, но и виртуально — с помощью дополненной реальности, благодаря установленному на смартфон приложению, пишет телеграм-канал «Провинциальное телевидение».

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