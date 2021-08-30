Нью-Йорк, США, 30 августа, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Как минимум один человек пострадал в результате стрельбы на Таймс-сквер, главной площади американского города Нью-Йорка. Об этом 30 августа сообщила телекомпания NBC.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент со стрельбой произошёл 29 августа около 17:30 (00:30 мск 30 августа). По предварительной информации, пострадавший получил огнестрельное ранение в ногу, его жизнь вне опасности. О личности стрелявшего никаких данных не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Жителям и гостям города Нью-Йорка настоятельно рекомендовано держаться подальше от места ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в Нью-Йорке в центре Манхэттена, в результате которой был ранен случайный прохожий.