Южно-Сахалинск, 30 августа, 2021, 03:34 — ИА Регнум. На Сахалине из-за пандемии COVID-19 урезали программу праздничных мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в правительстве островного региона.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

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3 сентября в Южно-Сахалинске на площади состоится торжественный марш военнослужащих. В нём не примут участие кадеты и юнармейцы. Также не будет шествия военной техники. Из-за пандемии коронавируса отменили и праздничный салют.

На площадь допустят только 50 зрителей. Жители региона смогут посмотреть шествие в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, зарегистрированную пятой вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н», помимо самого разработавшего её госцентра «Вектор» из Новосибирской области и его «дочернего» АО «Вектор-БиАльгам», будет производить компания «Герофарм», принадлежащая семье бывшего главы Минтопэнерго РФ Петра Родионова.