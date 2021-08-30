Анадырь, 30 августа, 2021, 03:26 — ИА Регнум. В Анадыре на Чукотке завершается строительство первой газовой заправочной станции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе правительства округа.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Заправка автобуса газом

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На объекте проводится реконструкция действующей ранее АЗС. Планируется, что многотопливная автозаправочная станция заработает в полную силу уже в декабре.

Пропускная способность заправки — до 150 заправок газобаллонных автомобилей в сутки, а годовой отпуск компримированного природного газа 7,3 млн куб. метров. Отмечается, что топливо будет поступать с Западно-Озерного месторождения Чукотки, запасы которого составляют более 4,4 млрд куб метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области до конца 2021 года будет работать 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.