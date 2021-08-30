Челябинск, 30 августа, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Челябинское АО «Миасский машиностроительный завод» из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» получило ещё один многомиллионный иск от одного из своих главных кредиторов — компании «НОВАТЭК-Челябинск». Претензии на сумму более 16,6 млн рублей поступили в арбитраж Челябинской облсти, но пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Роскосмос

Иск к заводу, ранее заявившему о неподъёмных долгах и обратившемуся с иском о самобанкротстве, был подан поставщиком газа 27 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 16 682 539,14 рубля.

Помимо этого, 27 августа был удовлетворен прошлый иск ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к АО — на сумму 28,801 млн рублей, а 26 августа — на 33,67 млн рублей.

Напомним, планами о подаче банкротного иска к машзаводу ранее поделился и Россельхозбанк. Заявление в дело поступило в начале августа 2021 года. Этот же банк обратился и с финансовым иском на 1,3 млрд рублей.

Заявление машзавода о собственном банкротстве пока не рассмотрено. Заседание назначено на 7 октября. Сумма заявленных долгов на день подачи составляла более 2,3 млрд рублей.

Завод Роскосмоса поднял белый флаг: долги до банкротства доведут?