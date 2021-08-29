Южно-Сахалинск, 30 августа, 2021, 02:33 — ИА Регнум. На Сахалине на поиски пропавших в Смирныховском районе женщин 30 августа направили вертолёт МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

МЧС России Вертолет

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Вертолёт будет работать в районе поисков с учетом погодных условий.

По информации МВД, две женщины выехали из села Восток Поронайского района в сторону горы Вайда. Они перестали выходить на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске нашлась пропавшая 25 августа девятилетняя девочка.