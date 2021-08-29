Торонто, Канада, 30 августа, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Вооружённый злоумышленник открыл стрельбу в одном из крупных торговых центров канадского города Торонто. Об этом 30 августа сообщает телеканал CBC.

Niels Noordhoek Стрельба

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции удалось задержать стрелявшего. Информация о возможных пострадавших не поступала.

В настоящее время территория торгового центра оцеплена сотрудниками правопорядка. В здание временно прекращён доступ посетителей. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших во время стрельбы на вечеринке в канадском городе Миссиссога.