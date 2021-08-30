Елизавета Коробова, 30 августа 2021, 10:33 — REGNUM Информация о том, что в афганской провинции Баглан на северо-востоке Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 30 августа в социальной сети Facebook.

Убийство
Убийство
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это только начало, впереди нас ждут жуткие новости. Мир на грани катастрофы», — пророчит Ирина К.

Многие пользователи оказались шокированы данной новостью. Люди убеждены, что деятели культуры не должны становиться жертвами носителей иного мировоззрения.

«Когда слышишь о таких новостях, то жутко становится. Человек просто пел песни, был музыкантом. Его ведь даже не в тюрьму отправили, а просто казнили. Кошмар! Настоящее средневековье!» — считает Иван Б.

Афганские боевики
Афганские боевики
bluuurgh

Некоторые комментаторы отмечают, что убитый музыкант занимал позицию противников исламистов, что поставило на его судьбе жирный крест после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане.

«Певец явно был на стороне прежних властей, воспевал борьбу против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призывал воевать против боевиков. В других странах за призывы к действиям против властей приняли бы разные меры. Особенно там, где идёт война. Конечно, можно было бы и не убивать, спрятать в тюрьму, но ведь там ещё нет и централизованной власти, которая бы контролировала действия всех своих сторонников и военных на местах. Там война. Вероятней всего, какой-то отряд зашёл, узнал, что там живёт певец, что против них выступал, расстреляли и ушли. И вряд ли даже те, кто во власти сейчас в Кабуле, знают, кто там этого певца расстрелял», — предполагает Сергей С.

«Это неминуемый итог после переворота в любой стране. Нынешняя власть и коррупционеры, предатели, шестёрки должны знать, что их ждёт в случае прихода к власти радикалов. Раз взялся управлять страной и служить народу, то будь ответственен и отвечай за свои слова и поступки, иначе страна падёт в пучину кровопролития», — указывает Victor Z.

Баглан
Баглан
Maj. Gul Ahmad Dost

Часть людей считает, что всему виной стало бегство Соединённых Штатов из Афганистана. Теперь у радикалов оказались развязаны руки, и они приступили к откровенному и ничем не прикрытому насилию.

«Не понимаю, как американцы могли всё бросить и убежать! 20 лет играли с ними в демократию и равноправие, и тут вдруг это оказалось нерентабельно. Один демент подписал договор, другой поддержал, а в результате гуманитарная катастрофа и миллионы покалеченных жизней. Эти исламисты не могут сами между собой договориться. Как можно с ними вообще о чём-то договариваться? Бедные люди, которых все предали, просто оставили как жертвоприношение новому режиму», — пишет Olga T.

«И эта кровь лежит на руках американцев, которые бросили Афганистан на съедение радикалам. Народ этой страны доверял США, но Вашингтон их цинично предал», — написал Арсений С.

Напомним, 29 августа экс-глава МВД Афганистана Масуд Андараби написал на своей странице в Twitter, что в афганской провинции Баглан на северо-востоке Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби.