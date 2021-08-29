Милан, Италия, 30 августа, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Ни один человек не пострадал в результате пожара в жилом многоэтажном доме в южной части итальянского города Милана. Об этом 30 августа сообщил мэр города Джузеппе Сала, передаёт радиостанция Radio 1.

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Уточняется, что власти города связались со всеми жильцами, проживавшими в загоревшемся доме. Всего из-за пожара без крова остались 47 человек, в том числе музыкант Мамуд, ставший победителем фестиваля в Сан-Ремо. Все жильцы были размещены в гостинице.

Отмечается, что дом сильно пострадал от огня, полностью уничтожен фасад здания. Однако пожарные уверяют, что опасности обрушения постройки нет. В доме работают спасатели и пожарные, они обследуют помещения.

На месте пожара побывали представители прокуратуры, по факту пожара начато расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.