Москва, 30 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory проводится в Москве. Об этом 30 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Siemens.com Программирование

Мероприятие будет состоять из нескольких направлений, каждое из которых связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер. Отмечается, что авторы лучших проектов получат финансирование от партнеров конкурса.

«Для предпринимателей участие в конкурсе — возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки», — сказала Сергунина.