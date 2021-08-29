Штат Калифорния, США, 29 августа, 2021, 23:26 — ИА Регнум. В Калифорнии на 92-м году жизни скончался актер Эдвард Аснер. Об этом 29 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью актера.

Траур

«Эдвард Аснер … скончался (в своем доме) в воскресенье в возрасте 91 года», — сообщили представители семьи артиста.

Отметим, что Аснер, сыгравший в сериале «Шоу Мэри Тайлер Мур», получил за свою карьеру семь премий «Эмми».

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа экс-глава Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался на 80-м году жизни.