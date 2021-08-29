Минск, 29 августа, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил о намерении Минска развивать взаимодействие с Россией и другими партнерами. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Нельзя безоглядно доверять Западу, который вновь демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, будет и дальше пытаться нас обманывать. Надо продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ, Китаем, странами ШОС», — подчеркнул Арчаков.

Высокопоставленный белорусский чиновник также подчеркнул необходимость усиления вооруженных сил страны.