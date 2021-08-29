Минск, 29 августа 2021, 23:09 — REGNUM Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил о необходимости выстраивания более тесных союзнических отношений с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.
Чиновник также отметил, что для достижения вышеуказанной цели необходимо более тесное сотрудничество с государствами Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), а также с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).
Чиновник подчеркнул, что необходимо находиться в постоянной готовности к любым возможным осложнениям.
Напомним, отношения между Белоруссией и странами Запала значительно осложнились после президентских выборов в стране, уверенную победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.