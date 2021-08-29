Минск, 29 августа, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил о необходимости выстраивания более тесных союзнических отношений с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Чиновник также отметил, что для достижения вышеуказанной цели необходимо более тесное сотрудничество с государствами Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), а также с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

«Надо продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ, Китаем, странами ШОС», — отметил Арчаков.

Чиновник подчеркнул, что необходимо находиться в постоянной готовности к любым возможным осложнениям.

«Это касается в первую очередь деятельности вооруженных сил, спецслужб, ну и всего правоохранительного блока. По большому счету, они никогда у нас и не были расслаблены, и это дает свои положительные результаты. Тем не менее их нужно усиливать, укреплять, хотя мы, конечно, продолжаем надеяться, что это будет только предупредительная мера», — резюмировал высокопоставленный белорусский чиновник.

Напомним, отношения между Белоруссией и странами Запала значительно осложнились после президентских выборов в стране, уверенную победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.