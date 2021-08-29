Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Встречу главы Белого дома США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского снова перенесли. Об этом 29 августа сообщает «Голос Америки» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) со ссылкой на Белый дом.

Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, встреча двух лидеров должна состояться 1 сентября.

Отметим, что в Белом доме переносят уже второй раз дату приема Зеленского.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на брифинге заявил, что украинская и американская стороны согласовали, что президентам Джо Байдену и Владимиру Зеленскому будет удобнее встретиться 31 августа, а не 30, как предполагалось ранее.