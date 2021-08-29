Вашингтон, 29 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Встречу главы Белого дома США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского снова перенесли. Об этом 29 августа сообщает «Голос Америки» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) со ссылкой на Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

По последним данным, встреча двух лидеров должна состояться 1 сентября.

Отметим, что в Белом доме переносят уже второй раз дату приема Зеленского.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на брифинге заявил, что украинская и американская стороны согласовали, что президентам Джо Байдену и Владимиру Зеленскому будет удобнее встретиться 31 августа, а не 30, как предполагалось ранее.