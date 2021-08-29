Донецк, 29 августа, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок шахты «Трудовская». Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 29 августа представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

7th Army Training Command ВСУ

«Вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по территории поселка шахты «Трудовская», — говорится в сообщении. — В результате чего был ранен мирный житель 1962 года рождения, проживающий по адресу: ул. Зеленый Гай, 103».

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в местную больницу.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен заявил, что ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается стабильной, но тревожной.

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