Минск, , 22:18 — REGNUM Директор департамента авиации Министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский заявил, что международная организация гражданской авиации не сможет назвать виновных в инциденте с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом он сообщил в эфире телеканала СТВ.

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«Не думаю, что они скажут, правы эти или т. е. Мы хотим, чтобы была дана оценка действий всем лицам, которые принимали участие: если вы видите с нашей стороны нарушение аварийного плана, стандартов, скажите, что мы нарушили. В настоящее время об этом даже разговора нет», — отметил Сикорский.

Напомним, 23 августа группа ICAO прилетела в Белоруссию для расследования происшествия с рейсом Ryanair в воздушном пространстве республики, который имел место 23 мая. По итогам визита комиссия планирует внести изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года, а итоговый отчет представят к ноябрю 2021 года.