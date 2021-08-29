29 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter судьбу беженцев из Афганистана, которые находятся во Франции, но очень хотят в Великобританию.

Джейн Спай, , 23:18 — REGNUM Журналистка BBC Люси Уильямсон взяла интервью у афганца, который бежал из страны на французском военном самолете, а теперь хочет в Великобританию. В Кале, Франция, находится большое число беженцев из Афганистана, которые мечтают пересечь Ла-Манш. Некоторые из них рассказали, что за последнюю неделю около 60 человек уехали в Англию в холодильных камерах грузовиков, и многие планируют сделать то же самое, рискуя жизнью еще один раз.

Приём беженцев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые пользователи рады афганцам, считая, что они помогут Великобритании восстановиться после выхода из Евросоюза. В комментариях надеются, что беженцы будут работать именно в тех сферах, которые Brexit больше всего «покалечил», в том числе здравоохранении и грузоперевозках.

«Мы отчаянно нуждаемся в работниках из-за Brexit. Принимайте их с распростертыми объятиями», — написал @BChalklin.

«Кто-нибудь из них водитель грузового автомобиля?» — поинтересовался @LGuard123.

«Они могут помочь системе здравоохранения? Они умеют водить грузовые автомобили? Они умеют собирать фрукты? У них есть навыки, в которых нуждается эта жалкая темная страна? Тогда принимайте их!» — прокомментировал @KernowQ.

Ряд комментаторов считает, что беженцев надо принимать не потому, что они будут новой рабочей силой, а лишь потому, что каждый достоен хорошей жизни, которую можно себе обеспечить в Великобритании.

«Мы должны принять их и помочь им, как только можем. Тяжело представить, через что они прошли. У каждого есть шанс на лучшую жизнь», — считает @celticdivergent.

Большинство пользователей не понимают, почему афганцы, как и многие другие мигранты, не остаются во Франции, ведь она является развитой европейской и, самое главное, безопасной страной.

Беженцы Mstyslav Chernov

«Зачем, если они и так в безопасности в Европе», — поинтересовался @jasp 16 .

«Серьёзно, оставайтесь во Франции! Не рискуйте!» — посоветовал @FREETOEXPRESSME.

«Что не так с Францией, это безопасное государство», — отметил @porkys22.

В комментариях отметили, что мигранты бегут из Франции так, будто её тоже террористы захватили.

«Чёрт, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Францию захватил?» — прокомментировал @pazuzuzuzu.

Некоторые комментаторы винят в миграции французское правительство, которое, по их словам, ничего не делает для поддержки афганцев.

«А что французы делают? Забирают афганцев военными рейсами и бросают их в лагерях Кале. Мне интересно, они думали о карантине и убежище для них во Франции, а, господин Макрон?» — спросил @49bird.

Пользователи написали, что в Кале что-то действительно пошло не по плану.

«Эвакуированные из Афганистана во Францию, а сейчас планирующие свой путь в Англию. Никому больше не кажется, что с этим сценарием что-то не так?» — поинтересовался @Wouldbescouse.

В комментариях отметили, что ошибка заключается в поведении британского правительства, они во все стороны трубят, что они рады мигрантам.

«Конечно, они хотят, вместе с экономическими мигрантами из других стран. До тех пор, пока мы будем разворачивать для них красную дорожку, они будут пытаться приехать в эту страну. Как только они внутри, их никто не высылает», — объяснил @RugbyGodUK.

«Они проходят через множество стран, в которых они могут остаться, но им говорят, что тут можно получить золотой билет», — рассказал @Sev2512.

Часть пользователей отметила, что «золотого билета» афганцы в Британии не найдут, потому что в стране всё плохо.

«Прямо из одной военной точки с другую, где люди дерутся за кусок хлеба и рулоны туалетной бумаги в супермаркетах Великобритании», — написал @T8YRN.

«Боже, оставайтесь во Франции. Зачем вообще пытаться попасть в эту дыру. Разворачивайтесь, пока можете», — посоветовал @stevendwoodruff.

Комментаторы объяснили миграцию из Франции в Британию тем, что большинство афганцев не знает французского языка.

«Большая часть афганцев говорит на английском, зачем тогда им обустраиваться во Франции», — прокомментировал @BaronAndyCowan.

Афганцы, эвакуированные из Кабула Twitter.comAirNatlGuard

Среди пользователей есть те, кому жалко всех беженцев, но они считают, что всему должен быть предел.

«Извините, мне их жалко, но это выходит за все рамки. Когда уже это прекратится?» — написал @KayVinc37035030.

«Экономические мигранты, беженцы, я не хочу их видеть здесь, они уже не выглядят так отчаянно», — отметил @sean_antrim.

Напомним, в Великобританию ежедневно приезжают мигранты, нелегально пересекая Ла-Манш. Как сообщают британские СМИ, последний рекорд был установлен 21 августа, когда за сутки канал пересекли более 800 человек.