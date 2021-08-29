Москва, 29 августа, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Чемпионат мира (ЧМ) по пляжному футболу, прошедший в столице Российской Федерации, является лучшим в истории. Об этом, как передает RT, заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

«Три года назад в России прошёл лучший чемпионат мира по футболу, — сказал Инфантино. — Теперь же здесь прошёл лучший в истории ЧМ по пляжному футболу».

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа сборная России переиграла команду Японии в финальном матче ЧМ по пляжному футболу, который проходил в Москве. Встреча завершилась со счётом 5:2.

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