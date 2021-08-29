Мехико, 29 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В Мексике после удара урагана «Нора» пропал подросток из Испании. Об этом сообщает газета El Milenio со ссылкой на обращение в социальных сетях матери пропавшего.

skeeze Ураган

Как отметила женщина, ее 13-летний ребенок исчез после того, как местная река Куале, вышедшая из берегов, разрушила здание отеля, в котором она проживала вместе с семьей.

Администрация мексиканского региона Пуэрто-Вальярта привлекла для оказания помощи местным жителям около 100 спасателей и десятки единиц техники.

Напомним, ураган «Нора» продолжает движение над западным побережьем Мексики, порывы ветра превышают 33 метра в секунду. Власти региона призывают местных жителей соблюдать бдительность.