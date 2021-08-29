Анкара, , 21:36 — REGNUM Турция вошла в тройку мировых лидеров в разработке ударных беспилотников. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 29 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи на вооружение ВС Турции ударных БПЛА Akıncı.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«За короткий срок Турция довела уровень национализации в сфере оборонпрома с 20% до 80%, — подчеркнул турецкий лидер. — Это одно из величайших достижений в истории республики».

Эрдоган добавил, что Турция уже экспортирует беспилотники Bayraktar TB2 в Катар, Азербайджан и Украину.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистами, что работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией могут начать власти Турции, если официальный Ереван откажется от политики односторонних обвинений.

Читайте также: Эрдоган заявил о готовности наладить отношения с Арменией