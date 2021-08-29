Анкара, 29 августа, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Турция вошла в тройку мировых лидеров в разработке ударных беспилотников. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 29 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи на вооружение ВС Турции ударных БПЛА Akıncı.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«За короткий срок Турция довела уровень национализации в сфере оборонпрома с 20% до 80%, — подчеркнул турецкий лидер. — Это одно из величайших достижений в истории республики».

Эрдоган добавил, что Турция уже экспортирует беспилотники Bayraktar TB2 в Катар, Азербайджан и на Украину.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистами, что работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией могут начать власти Турции, если официальный Ереван откажется от политики односторонних обвинений.

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