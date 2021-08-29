Москва, 29 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Одинцовский деятель культуры, талантливый актер и журналист Алексей Юрьевич Лагутин ушёл из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает портал Одинцовского городского округа Московской области.

Траур

«Уход Алексея Лагутина стал большой потерей для культуры Одинцовского округа, — говорится в сообщении. — Администрация муниципалитета, Одинцовский центр развития культуры выражают соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал и любил Алексея Лагутина».

Отмечается, что Лагутин на местном телеканале был известен как автор популярных передач «Хочу в телевизор», «ПРОчтение», «Беседы у окна» и «МузАнтракт».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге скончался актер Роман Громадский.

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