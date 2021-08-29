Брюссель, 29 августа, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Пилот «Формулы-1», выступающий за команду «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Бельгии.

Формула 1

Второе место досталось британцу Джорджу Расселлу из команды «Уильямса», третья позиция осталась за Льюисом Хэмилтоном из команды «Мерседес».

Российский спортсмен Никита Мазепин финишировал 17-м, однако впервые в карьере он показал лучший результат на одном из кругов гонки.

Заезд должен был начаться в 16:00 по московскому времени, однако старт был перенесен из-за сильного ливня. Гонка возобновилась спустя три с лишним часа — в 19:17 по московскому времени.