Луганск, 29 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Два бойца вооруженных сил Украины (ВСУ), которые подорвались на мине в Донбассе, попали в северодонецкий госпиталь с минно-взрывными травмами. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 29 августа официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, ссылаясь на источники.

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«Во время проведения инженерных работ по оборудованию позиций в районе населенного пункта Луганское на минах подорвались двое боевиков 30-й омбр (отдельной механизированной бригады)», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщила, что военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ.

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