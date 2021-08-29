Киев, 29 августа, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Власти США передали Украине более 188 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.

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«Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил на Украину 188 370 доз вакцины Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech», — говорится в сообщении.

Отмечается, помощь Украине со стороны США была предоставлена в рамках инициативы COVAX.

Как передавало ИА REGNUM, за истекшие сутки на Украине выявили 1906 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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