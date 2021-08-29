Вашингтон, 29 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Обращение к президенту США Джо Байдену с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») написали общественные деятели и политики Украины. Текст письма 29 августа опубликован на сайте Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ).

Obamawhitehouse.archives.gov Джо Байден

«Мы (общественные деятели и политики Украины) призываем вас (Джо Байден) изменить курс», — говорится в письме.

Украинские политики и общественные деятели напомнили, что глава Белого дома США ранее обещал попытаться остановить строительство «СП-2» и быть «жестким к России». В этой связи авторы документа считают, что власти США, чтобы защитить Украину и ЕС от «влияния России», должны изменить позицию в отношении российского трубопровода.

Как передавало ИА REGNUM, 25 августа глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес со ссылкой на проведённый опрос на пресс-конференции сообщил, что большая часть жителей Германии поддерживает строительство газопровода «СП-2».