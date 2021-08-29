Киев, 29 августа, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Политика, которую сегодня проводит действующая украинская власть, в будущем может иметь разрушительные последствия для страны.

Украина

Об этом заявил в эфире телеканала «Первый независимый» политолог Алексей Якубин, комментируя статью председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

По словам эксперта, в настоящий момент на Украине проводится политика, которая вместо объединения распространяет или увеличивает неравенство между гражданами.

«У нас некоторые чиновники, народные депутаты от власти открыто говорят, что надо и пенсии забрать, гарантированные украинским гражданам, и социальные программы уменьшить, и увеличить налоговое давление на людей», — пояснил специалист.

Политолог подчеркнул, что авторитарная политика действующей власти вполне корреспондируется с ситуацией со СМИ. В частности, руководство страны пытается «закрыть те СМИ, которые будут показывать всю несправедливость, неравенство, и так далее».

«Если отталкиваться от статьи Медведчука, он просто продолжает ту логику, дискуссию о будущем Украины, которое возможно. Мы сейчас с вами видим это авторитарное давление в экономической сфере, давление на граждан Украины… видим, что в гуманитарной политике, по сути, каток этнонационалистического подхода остается устойчивым. Для страны это будет иметь разрушительные последствия», — отметил Якубин.

В завершение эксперт предупредил, что такие действия власти уже вызвали негативную реакцию в обществе, о чем свидетельствуют рейтинги поддержки и другие социологические опросы.

«Легитимность власти падает с каждым месяцем. Когда мы с вами говорим о социологии, о рейтингах поддержки и так далее — так это измерение легитимности. Рейтинг власти продолжает снижаться, а это значит, что у власти, по сути, просто будет оставаться ещё некоторое время табличка (официальная должность), но без общественной поддержки», — резюмировал Якубин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ходе обсуждения внутриполитической ситуации эксперты выразили мнение, что президент России Владимир Путин предупредил, чтоУкраину ждут страшные времена.