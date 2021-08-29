Новосибирск, 29 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Стрельбу по людям из окна многоэтажного дома в Новосибирске открыл мужчина. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Новосибирской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошел 29 августа на улице Лебедевского в Заельцовском районе.

«По данным следствия, … подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б…, из окна собственной квартиры, из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате стрельбы пострадали пять человек. Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.