Оренбург, 29 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили ещё 344 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 66 452 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 54 774 пациента.

2138 человек госпитализированы, в том числе 129 находятся на искусственной вентиляции лёгких. От COVID-19 с начала пандемии скончались 1527 человек.