Салехард, 29 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО обнаружили ещё 117 носителей коронавируса. Об этом сообщает окружной Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

С начала пандемии в регионе выявили уже 47 339 заразившихся. Из них выздоровели 45 359.

Госпитализированы 636 граждан, в том числе 36 на аппаратах ИВЛ. А скончались от ковида ещё четыре пациента. С начала пандемии их количество выросло до 608.