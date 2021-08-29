Челябинск, 29 августа, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки зарегистрировали ещё 377 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 85 702 заразившихся. Выздоровели 74 126 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 7573 человека. А скончались за сутки от ковида ещё 19 граждан.