29 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 19:25 — REGNUM Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в Прибалтике, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 августа в социальной сети Facebook.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И в случае возникновения конфликта получить по полной, т.к. противник будет нацелен на уничтожение этой самой ПВО в первую очередь. Любой ценой и любыми средствами», — поделился своим мнением Oleg P.

Многие пользователи были удивлены тем, что Эстония собирается вновь заняться военной сферой в то время, как вся Европа страдает из-за пандемии коронавируса. Именно борьбу с последствиями эпидемии и нужно финансировать Евросоюзу, а не предотвращение гипотетической угрозы со стороны Российской Федерации.

Керсти Кальюлайд Andres Tennus Tartu Ülikool

«А можно профинансировать для начала закрывающийся и уже закрывшийся из-за пандемии малый бизнес в Италии хотя бы, например? Хотя ей всё равно, не она же финансировать-то будет», — считает Алёна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО не будет защищать Эстонию, потому что Прибалтика должна стать живым щитом в случае продвижения на Запад российских войск.

«А зачем НАТО вообще необходимо защищать Прибалтику? Она как раз и должна принять удар на себя, если большие дяди заиграются. Судьба Эстонии, на самом деле, не волнует никого — ни Запад, ни Россию», — отмечает Olga K.

Часть людей считает, что любые препятствия на пути Вооружённых сил Российской Федерации будут преодолены без особых осложнений, поэтому Евросоюзу нет никакого смысла вкладываться в бессмысленные ПВО на границе с Россией.

«Не надо Россию сдерживать, всё равно не удержите. Надо работать и жить в мире с Российской Федерацией, и не нужно будет тратить деньги на ненужную ПВО, которая всё равно вас не спасёт, если что!» — указывает Мераб Б.

Ряд пользователей указывает на то, что построенные в Прибалтики системы ПВО будут уничтожены первыми, поэтому они не смогут произвести ни единого выстрела.

«Все позиционные районы ПВО уничтожаются до начала боевых действий специальными группами и ударными средствами. Прибалтика — узкая прибрежная полоса на приморских направлениях, где действует и флот! Поэтому планы эстонского президента выглядят бесперспективными», — считает Александр К.

Американский ЗРК Patriot (сс) U.S. Department of Defense

Отдельные комментаторы уверены, что эстонский президент сделал такое предложение Европейскому союзу в надежде получить денежные дотации, потому что страна испытывает большие сложности в данном вопросе.

«Судя по всему, дела у Эстонии совсем швах, иначе какой смысл президенту этой страны портить отношения сначала с Украиной, на которую необходимо тратить деньги, и просить у Евросоюза разместить на своей территории ПВО, что привнесёт в Эстонию дотации. Если бы всё у них было хорошо, то сидели бы молча, а не превращали бы своё государство в первоочередную цель для российских вооружённых сил», — написал Олег К.

Напомним, 29 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью журналу Diplomaatia о том, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии.