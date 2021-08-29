Астана, 29 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Четырнадцать человек погибли в результате взрывов на складах боеприпасов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила 29 августа пресс-служба МЧС республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Число погибших … достигло четырнадцати человек, — говорится в сообщении. — Саперами министерства обороны обнаружено тела еще одного человека, личность которого устанавливается».

Отмечается, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов на складах боеприпасов воинской части произошла в Казахстане 26 августа.

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