Москва, , 18:07 — REGNUM Взаимопонимание с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным есть у министра обороны страны Сергея Шойгу. Об этом сам глава Минобороны РФ сообщил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1» и на платформе «СМОТРИМ».

Сергей Шойгу и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

»Действительно, — сказал Шойгу. — Взаимопонимание (с президентом России — прим. ИА REGNUM) есть».

При этом министр обороны РФ добавил, что он не считает возможным более детально рассказывать об отношениях с верховным главнокомандующим.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» форума «Армия-2021» заявил, что в стране необходимо создать систему защиты от пропаганды.